Calcio Dilettanti | Mobilieri Ponsacco terza sconfitta di fila

Nel campionato di Promozione Toscana, girone A, la squadra dei Mobilieri Ponsacco ha subito la sua terza sconfitta consecutiva. La partita si è giocata recentemente e i dettagli del risultato non sono ancora stati comunicati. Nel frattempo, nel resto del campionato, l’Urbino Taccola ha pareggiato in trasferta contro il Luco. I risultati continuano a cambiare nel corso della stagione.

Pisa 16 marzo 2026 – La ventiseiesima giornata del campionato di Promozione Toscana vede nel girone A il pareggio dell’Urbino Taccola sul campo del Luco. Vantaggio di Antoni per i biancorossi, poi i locali ribaltano ma ancora Antoni fissa il pareggio al 35’ della prima frazione. Nove punti per gli ulivetesi a quattro giornate dalla fine. Questo il tabellino. Luco: Falsettini, Rossi, Trotta F., Pieri, Marucelli Te., Buzzigoli, Caprio, Privitera, Guidotti, Serotti, Lemmi. A disp.: Foschi, Bini, Becchi, Mengozzi M., Maritato, Turini, Bruni, Nikaj, Marucelli To.. All. Privitera Urbino Taccola: Parente, Fabbrini G., Galletti, Bellagamba, Petri, Castellacci, Antoni, Pinna, Cei, Viti, Igbineweka. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco, terza sconfitta di fila Articoli correlati Leggi anche: Calcio. Dilettanti: poker Mobilieri Ponsacco Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco inarrestabilePisa 12 gennaio 2026 – In Promozione nel girone A nuova sconfitta per l’Urbino Taccola. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mobilieri Ponsacco Temi più discussi: Promozione B. Orbetello cuor di leone, i Mobilieri Ponsacco capitolano al 92esimo; Calcio. Dilettanti: Urbino, la vittoria che non ti aspetti; Scheda squadra Mobilieri Ponsacco; Scheda squadra Poggibonsi. Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco in fugaPisa 19 gennaio 2026 – In Promozione, girone A, nuova sconfitta per l’Urbino Taccola nella diciottesima giornata di campionato. Al Taccola di Uliveto Terme passano gli ospiti del Cubino con una rete ... lanazione.it Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco in fugaPisa 24 novembre 2025 – In Promozione nel girone A precipita l’Urbino Taccola ancora sconfitto. Questa volta beffa al 94’ per la formazione biancorossa, al quarto minuto di recupero passa il Luco con ... lanazione.it La rete di Berti dell’Invictasauro sul campo della capolista Mobilieri Ponsacco #gstv #grossetosport - facebook.com facebook