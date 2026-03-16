Calcio Dilettanti | Mobilieri Ponsacco terza sconfitta di fila

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Promozione Toscana, girone A, la squadra dei Mobilieri Ponsacco ha subito la sua terza sconfitta consecutiva. La partita si è giocata recentemente e i dettagli del risultato non sono ancora stati comunicati. Nel frattempo, nel resto del campionato, l’Urbino Taccola ha pareggiato in trasferta contro il Luco. I risultati continuano a cambiare nel corso della stagione.

Pisa 16 marzo 2026 – La ventiseiesima giornata del campionato di Promozione Toscana vede nel girone A il pareggio dell’Urbino Taccola sul campo del Luco. Vantaggio di Antoni per i biancorossi, poi i locali ribaltano ma ancora Antoni fissa il pareggio al 35’ della prima frazione. Nove punti per gli ulivetesi a quattro giornate dalla fine. Questo il tabellino. Luco: Falsettini, Rossi, Trotta F., Pieri, Marucelli Te., Buzzigoli, Caprio, Privitera, Guidotti, Serotti, Lemmi. A disp.: Foschi, Bini, Becchi, Mengozzi M., Maritato, Turini, Bruni, Nikaj, Marucelli To.. All. Privitera Urbino Taccola: Parente, Fabbrini G., Galletti, Bellagamba, Petri, Castellacci, Antoni, Pinna, Cei, Viti, Igbineweka. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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