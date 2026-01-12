Nel girone A di Promozione, Mobilieri Ponsacco continua la sua serie positiva, consolidando la prima posizione. Sul fronte opposto, l’Urbino Taccola rimane ultimo in classifica, con quattro pareggi e tredici sconfitte, senza ancora aver ottenuto una vittoria. La situazione evidenzia le difficoltà della squadra biancorossa, mentre i mobilieri mostrano una costanza che li distingue nel campionato regionale.

Pisa 12 gennaio 2026 – In Promozione nel girone A nuova sconfitta per l’Urbino Taccola. La squadra biancorossa è sempre ultima con quattro punti in classifica, frutto di quattro pareggi: per il resto nessuna vittoria e ben tredici sconfitte. L’ultima a Forte dei Marmi per 3 – 0 con i locali a segno con Marabese, Imbrenda e Rodriguez. Squadra in partita dato che le ultime due reti sono arrivate negli ultimi cinque minuti di gara, ma comunque è arrivata la sconfitta. Il San Piero a Sieve penultimo ha undici punti, ed un vantaggio di sette sugli ulivetesi. Nel girone B vincono i Mobilieri Ponsacco per 0 – 1 sul campo della Sancascianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: Mobilieri Ponsacco inarrestabile

