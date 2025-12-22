Calcio Dilettanti | poker Mobilieri Ponsacco

Nel campionato di Promozione, il San Piero a Sieve ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Urbino Taccola, conclusa con il punteggio di 0-2. La gara si è disputata sabato allo Stadio “Taccola” di Uliveto Terme, consolidando la posizione dei toscani in classifica e allontanando ulteriormente i pisani. La situazione in classifica si fa sempre più critica per l’Urbino Taccola, che continua a scivolare verso zone meno rassicuranti.

Pisa 22 dicembre 2025 – In Promozione sempre più a picco l' Urbino Taccola. Nell'anticipo del sabato il San Piero a Sieve passa allo Stadio "Taccola" di Uliveto Terme nel finale (0 – 2) e stacca di ben sette punti i pisani in classifica. Quattro i punti conquistati dall'Urbino in questo campionato finora traumatico, nel quale non ha ottenuto nemmeno una vittoria. Questo il tabellino. Urbino Taccola: Parente, Salvadori (Galletti), Petri, Castellacci, Bellagamba, Tognetti An. (Fazzini), Viti, Zaccagnini F., Cosi (Cei), Benedetti D., Chicchiarelli. A disposizione Malasoma, Zaccagnini C., Fiorentini, Tognetti Al.

