serie c femminile invicta anticipo con pronostico contro

Anticipo di campionato per l’ Invicta femminile di serie C. La diciottesima giornata del girone A mette di fronte alle grossetane il Valdarno Project Figline: oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto le ragazze allenate da Stefano Spina e targate " Leonini costruzioni " avranno un’altra sfida proibitiva. Le valdarnesi infatti sono terza in classifica con 42 punti e devono recuperare sei lunghezze dalla coppia di testa, mentre le grossetane, dopo nove sconfitte di fila (di cui due al quinto set) sono precipitate in terzultima posizione con 11 punti. La salvezza pare davvero un miraggio per la formazione grossetana che presumibilmente stasera, come nel turno scorso, utilizzerà questo match come una sorta di allenamento in vista di incontri più alla portata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ripartire dai due ultimi set giocati in casa di Quarrata della settimana scorsa e fare tesoro di quelle indicazioni tecniche per fermare il Valdarno Project Figline, terzo in classifica

