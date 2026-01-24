Calcio l’Inter rimonta due gol di svantaggio e poi travolge il Pisa nell’anticipo di Serie A

L’Inter si risolleva dopo la sconfitta in Champions League e nel match di Serie A contro il Pisa, recupera da uno svantaggio di due gol e conquista una vittoria netta con il punteggio di 6-2. La partita, valida per il ventiduesimo turno del campionato 2025-2026, testimonia la determinazione della squadra nel recuperare terreno in classifica e rinnovare la propria fiducia.

L' Inter rialza la testa tre giorni dopo il ko interno di Champions contro l'Arsenal e batte in rimonta il Pisa con un roboante 6-2 nell'anticipo del ventiduesimo turno (il terzo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I nerazzurri firmano così la terza vittoria consecutiva in campionato e restano saldamente in vetta alla classifica, con la possibilità di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici in base ai risultati dei prossimi giorni. Gli uomini di Cristian Chivu, con il successo odierno a San Siro, volano infatti a 52 punti portandosi momentaneamente a +6 sul Milan (attesa domenica all'Olimpico contro la Roma) e +9 sul Napoli (di scena a Torino contro la Juventus).

