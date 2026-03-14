Calata Ponte di Casanova | compie una truffa telefonica | arrestato

Durante un’operazione condotta dalla Squadra Mobile, si è intervenuti a seguito di una denuncia di una persona truffata tramite telefonata. I Falchi hanno arrestato un uomo sospettato di aver orchestrato l’imbroglio, nell’ambito di un’indagine avviata subito dopo la segnalazione. L’intervento si è svolto nella zona di Calata Ponte di Casanova.

I Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti a seguito di una denuncia presentata dalla vittima di una truffa telefonica. La donna ha riferito agli agenti di essere stata contattata tramite sms da un finto operatore bancario il quale la invitava a contattare un numero telefonico per impedire un tentativo di fishing bancario; mediante una serie di raggiri e artifizi, gli autori della truffa sono riusciti a farsi comunicare il Pin della carta fissando un appuntamento con la vittima, nel corso del quale la stessa avrebbe consegnato la propria carta, a loro dire bloccata, e ricevuto in cambio la nuova carta di credito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Avellino, truffa telefonica sventata: anziano allarmato da una falsa notizia di incidenteAVELLINO – Succede in pochi minuti, attraverso una voce al telefono e una notizia costruita per colpire nel punto più sensibile. "Siamo del Calcit e aspettiamo una sua donazione", l'ultima truffa telefonicaNessuna visita a domicilio per chiedere denaro da parte di sedicenti membri del Calcit.