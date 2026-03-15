Il M5s si inginocchia alle toghe | De Raho nuovo garante del partito

Il Movimento cinque stelle ha scelto Federico Cafiero de Raho come nuovo garante del partito, decisione approvata dalla base degli iscritti. De Raho, ex procuratore della Dna, era stato già sostenuto da Giuseppe Conte, e ora si trova ai vertici del Movimento. La nomina arriva in un momento di attenzione pubblica sul suo ruolo nella Commissione parlamentare antimafia, a causa delle richieste di dimissioni da parte del centrodestra.

Giuseppe Conte lo aveva già blindato, e ora la base degli iscritti promuove ai vertici del Movimento cinque stelle Federico Cafiero de Raho, l'ex procuratore della Dna di cui il centrodestra ha chiesto più volte le dimissioni dalla Commissione parlamentare antimafia per il caso dossieraggio. Con le votazioni di ieri, si è concluso il risiko delle nomine dell'era post grillina del M5s, con una netta ascesa della componente contiana. I nuovi membri del Comitato di garanzia, che sostituiranno Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici, sono proprio Cafiero de Raho, Barbara Floridia e Gianluca Castaldi, mentre nel Collegio dei probiviri entrano Valentina Palmisano, Giulia Sarti, Roberto Cataldi, Filippo Scerra (al posto di Toninelli) ed Enrico Cappelletti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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