Antimafia quadro inquietante sulle responsabilità di Cafiero De Raho
La relazione della Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, evidenzia preoccupanti aspetti riguardo alle responsabilità di Cafiero De Raho nel contesto dello scandalo Striano e della Procura nazionale antimafia. La nota dei membri di Forza Italia sottolinea come i dati emersi confermino interrogativi ancora aperti, richiedendo un’analisi approfondita delle dinamiche interne e delle eventuali responsabilità.
"La relazione depositata dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, sullo scandalo Striano-Procura nazionale antimafia conferma tutti i più inquietanti interrogativi", si legge in una nota dei membri della Commissione nazionale Antimafia di Forza Italia, Pietro Pittalis, Maurizio Gasparri, Mauro D’Attis, Pierantonio Zanettin, Pino Bicchielli, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini. "Il comportamento dell’allora procuratore antimafia, Cafiero De Raho, esce a pezzi da questa relazione. I meccanismi di controllo non funzionavano, delle segnalazioni inopportune di sapore politico sono partite per sua iniziativa, la Procura nazionale Antimafia è stata un colabrodo che ha fatto uscire tramite Striano anche notizie indirizzate particolarmente a dei giornalisti del ‘Domani', tra i quali tali Giovanni Tizian, Stefano Vergine e Nello Trocchia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Antimafia: Congedo (Fdi), 'commissione continuerà indagini, Cafiero De Raho lasci'
Leggi anche: Antimafia: Pittalis, 'Cafiero De Raho abbia sussulto dignità e faccia passo indietro'
Oggi la Commissione parlamentare antimafia ha audito Lincoln Gakiya, Procuratore del Ministero Pubblico di San Paolo. Durante la sua relazione a disegnato un "quadro estremamente preoccupante" sul tema della criminalità organizzata in Brasile: "il facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.