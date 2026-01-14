La relazione della Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, evidenzia preoccupanti aspetti riguardo alle responsabilità di Cafiero De Raho nel contesto dello scandalo Striano e della Procura nazionale antimafia. La nota dei membri di Forza Italia sottolinea come i dati emersi confermino interrogativi ancora aperti, richiedendo un’analisi approfondita delle dinamiche interne e delle eventuali responsabilità.

"La relazione depositata dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, sullo scandalo Striano-Procura nazionale antimafia conferma tutti i più inquietanti interrogativi", si legge in una nota dei membri della Commissione nazionale Antimafia di Forza Italia, Pietro Pittalis, Maurizio Gasparri, Mauro D’Attis, Pierantonio Zanettin, Pino Bicchielli, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini. "Il comportamento dell’allora procuratore antimafia, Cafiero De Raho, esce a pezzi da questa relazione. I meccanismi di controllo non funzionavano, delle segnalazioni inopportune di sapore politico sono partite per sua iniziativa, la Procura nazionale Antimafia è stata un colabrodo che ha fatto uscire tramite Striano anche notizie indirizzate particolarmente a dei giornalisti del ‘Domani', tra i quali tali Giovanni Tizian, Stefano Vergine e Nello Trocchia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Antimafia, quadro inquietante sulle responsabilità di Cafiero De Raho"

