Masso precipita sulla SR 630 | strada chiusa a Esperia disagi alla viabilità e al trasporto scolastico

Un masso è caduto sulla S.R. 630 a Esperia, bloccando temporaneamente la strada e causando disagi alla viabilità e al trasporto scolastico. L'evento si è verificato con un forte boato, e il masso è rotolato in un fossato, evitando danni maggiori. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per la messa in sicurezza dell’area.

Un boato improvviso e poi lungo la strada rotola un enorme masso che fortunatamente precipita in un fossato. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, lungo la Strada Regionale 630, nel territorio del Comune di Esperia. Intorno alle 15:30, un grosso blocco di roccia si è staccato. La superstrada Cassino - Formia è percorribile da questa sera a senso unico alternato nel tratto che attraversa il territorio del comune di Esperia dove un enorme masso si è abbattuto sulla carreggiata.

