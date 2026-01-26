Precipita un grosso masso strada chiusa

A causa del distacco di un grande masso, un tratto della superstrada Formia-Cassino è stato temporaneamente chiuso al traffico. La chiusura ha causato disagi alla viabilità, coinvolgendo anche i residenti e i pendolari della zona. Le autorità stanno intervenendo per rimuovere il masso e garantire la riapertura della strada nel minor tempo possibile.

Paura sulla regionale 630 Formia-Cassino; fortunatamente non ci sono stati feriti. La decisione del prefetto di Frosinone che ha chiuso un tratto dell’arteria che collega la provincia pontina a quella ciociara Pesanti i disagi alla viabilità, anche per i pontini, in seguito alla chiusura di un tratto della superstrada Formia-Cassino. La decisione dopo che nel pomeriggio id ieri, domenica 25 gennaio, un masso di grosse dimensioni si è staccato dal costone montuoso cadendo sull’arteria che collega le due province di Latina e Frosinone, precipitando poi in un fossato. E’ accaduto, come riporta FrosinoneToday, nel territorio del comune di Esperia, all’altezza del chilometro 17+300 della strada regionale 630, in direzione Formia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La superstrada Cassino - Formia è percorribile da questa sera a senso unico alternato nel tratto che attraversa il territorio del comune di Esperia dove un enorme masso si è

