Raccoglie asparagi e non si accorge del toro incornato di spalle e ucciso a Taranto

A Taranto, un uomo che stava raccogliendo asparagi è stato accidentalmente incornato da un toro che si trovava nelle vicinanze. L'animale, che si trovava di spalle, lo ha ferito gravemente, portandolo a essere trasportato in ospedale. Dopo 24 ore di ricovero e un intervento chirurgico, l’uomo è deceduto.

L'uomo è morto dopo 24 ore di ricovero nel reparto di Rianimazione e dopo un disperato intervento chirurgico per salvarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Taranto, a 80 anni contadino muore incornato da un toroIncornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in Puglia, un uomo è morto dopo il ricovero all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Incornato da un toro a Crispiano vicino Taranto, morto 80enne in ospedale dopo operazione: ferite troppo graviÈ stato colto alla sprovvista da un toro, che l’ha travolto e incornato più volte. Altri aggiornamenti su Raccoglie asparagi Temi più discussi: Gli asparagi sono arrivati ??nei mercati cittadini: quanto costano e come raccoglierli legalmente?; Precipita nel burrone mentre raccoglie asparagi: ferito 70enne; Cade nel burrone mentre raccoglie gli asparagi: corsa in ospedale per un 70enne. Scivola facendo asparagi ma non la si può raggiungere: arrivano i vigili del fuocoSubito allertato il 118, il personale sanitario non è riuscito ad arrivare al punto del comune di Seravezza in cui si trovava la giovane a causa della presenza in strada di due punti di frana, da ... luccaindiretta.it Cade nel burrone mentre raccoglie gli asparagi: corsa in ospedale per un 70enneE’ accaduto questa mattina nei pressi del castello CASTEL MORRONE – Disavventura, questa mattina, per un 70enne di Castel Morrone recatosi zona boschiva, nei pressi del castello, per cercare asparagi. casertace.net Albanella. Raccoglie asparagi: cade in burrone. Trasportato all'ospedale "Ruggi" di Salerno Leggi cosa è successo https://shorturl.at/PZn9A #albanella #incidente #vocedistrada facebook