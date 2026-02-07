Oggi, alle 15 su Rai 3, torna TV Talk con una nuova puntata in diretta. Mia Ceran condurrà il programma dedicato all’analisi della televisione, con ospiti e commenti sul mondo dello spettacolo. La trasmissione si prepara a discutere di temi attuali e curiosità, offrendo agli spettatori un’ora di approfondimenti e intrattenimento.

Mia Ceran torna oggi, sabato 7 febbraio, con una nuova puntata in diretta di TV Talk, il programma di analisi televisiva in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2026. In apertura, come sempre, spazio all’attualità con la frana di Niscemi e gli scontri di Torino di una settimana fa. Saranno presenti in studio Salvo Sottile, conduttore di FarWest, e Mario Tozzi, geologo e conduttore di Sapiens – Un Solo Pianeta. A seguire, dopo i ReTVeet, la rubrica che propone i momenti clou della settimana, l’attenzione si sposta sulle Olimpiadi, partite ieri sera con la cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk, Olimpiadi con Giorgio Rocca e Gabriele Corsi

Approfondimenti su TV Talk

Alle 14, il talk di Milo Infante si ferma per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su TV Talk

Argomenti discussi: RAI 3 * TV TALK - 07/02 (15.00) : SI PARLA DI FRANA DI NISCEMI E SCONTRI DI TORINO, SPAZIO A OLIMPIADI INVERNALI E SANREMO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Ore14 va in pausa, il talk show di Milo Infante ferma la messa in onda da oggi: perché e quando torna in Tv; Rai, terremoto Olimpiadi sui palinsesti: cancellatato anche Affari Tuoi di De Martino. Cosa cambia; Perché Ore 14 è stato cancellato dalla Rai: quando torna il talk show di Milo Infante? - fem.

TV Talk, anticipazioni e ospiti di oggi sabato 7 febbraio: dalla frana di Niscemi agli scontri di Torino e le Olimpiadi invernaliNuovo appuntamento del sabato con TV Talk, il programma dedicato al mondo della televisione in onda alle 15.00 su Rai3. Si parte con il racconto televisivo della frana di Niscemi, insieme a Mario Tozz ... corrieredellumbria.it

Tv Talk 7 febbraio: dalla frana di Niscemi agli scontri di Torino, focus su Sanremo e OlimpiadiTv Talk sabato 7 febbraio su Rai 3: Mia Ceran con Mario Tozzi, Salvo Sottile, Gabriele Corsi e Stefano Bollani. Frana di Niscemi, Olimpiadi e Sanremo i temi ... lifestyleblog.it

Ogni volta che inizia lo sci maschile alle Olimpiadi invernali non posso non ripensare a Giorgio Rocca che nel 2006 parte con l'hype di una nazione intera addosso e inforca alla seconda porta x.com

Ecolamp, consorzio specializzato nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ha annunciato la nomina di Giorgio Rocca, ex campione di sci alpino, come Brand Ambassador. La partnership si inserisce in un progetto di comun facebook