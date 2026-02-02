Studenti del liceo Empedocle a confronto con Giovanni Floris | incontro al Palacongressi

Questa mattina al Palacongressi gli studenti del liceo Empedocle hanno incontrato Giovanni Floris. Durante l’appuntamento, il giornalista ha parlato con i ragazzi di come funziona il modo di fare informazione oggi e di cosa cambia nel modo di comunicare. I giovani hanno posto diverse domande, cercando di capire meglio cosa si nasconde dietro le notizie che vedono e ascoltano ogni giorno. Floris ha spiegato in modo semplice, senza giri di parole, cosa vuol dire lavorare nel giornalismo e cosa ci si aspetta da chi si occup

Dialogo su informazione, attualità e linguaggi della comunicazione nell’ambito del "Progetto lettura". Iniziativa promossa con il patrocinio del Comune e del Parco archeologico Un confronto diretto con uno dei volti più noti del giornalismo italiano per riflettere su informazione, linguaggi e società contemporanea. Venerdì 6 febbraio, alle 9, la sala Concordia del Palacongressi di Agrigento ospiterà l’incontro tra Giovanni Floris e gli studenti del liceo classico e musicale Empedocle. L’iniziativa, promossa dall’istituto guidato dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto, si inserisce tra le attività formative previste dal Ptof e punta ad approfondire i temi della comunicazione e dell’attualità attraverso il dialogo con un protagonista del dibattito pubblico nazionale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

