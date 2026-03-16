Hulu ha annunciato tramite i social la cancellazione del reboot di “Buffy l’ammazzavampiri: New Sunnydale”. Il progetto, che avrebbe riadattato la celebre serie degli anni Novanta, non vedrà più la luce. L’azienda ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere lo sviluppo del nuovo episodio. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Il ritorno di una delle eroine più iconiche della televisione non vedrà la luce. Hulu ha deciso di cancellare il progetto “Buffy l’ammazzavampiri: New Sunnydale”, reboot della storica serie cult degli anni Novanta. A confermarlo è stata la stessa Sarah Michelle Gellar, protagonista originale dello show, con un messaggio rivolto direttamente ai fan. L’attrice, oggi 48enne, avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Buffy Summers, la cacciatrice di vampiri che tra il 1997 e il 2003 ha segnato un’intera generazione di spettatori. Il nuovo progetto era stato annunciato nel 2025 e prometteva di riportare sullo schermo l’universo di Sunnydale con una nuova storia e nuovi personaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Buffy non tornerà: Hulu cancella il reboot ‘New Sunnydale’. L’annuncio sui social

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