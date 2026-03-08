Dopo quasi due anni, il difensore brasiliano torna in nazionale grazie alla preconvocazione di Ancelotti. L'ultima volta che aveva indossato la maglia verdeoro risale a giugno 2024. Ora spera di poter partecipare ai prossimi Mondiali e di riaccendere la sua avventura con la selezione nazionale. La convocazione segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore.

Gleison Bremer tornerà in nazionale, dopo il lungo periodo di stop per infortunio che lo ha messo fuori dai giochi. Il difensore della Juve è stato preconvocato dal Brasile: è nella lista di Ancelotti in vista delle amichevoli con la Francia (26 marzo) e con la Croazia (1 aprile). Il difensore della Juve punta il Mondiale. Con la Juve ha già ritrovato continuità di minutaggio e rendimento, lo stesso intende fare in nazionale verdeoro. Al momento è fra quei calciatori in bilico in vista dell’impegno estivo, ma la pausa di marzo può tornare utile per convincere l'allenatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gioia Bremer, torna in nazionale dopo quasi 2 anni: Ancelotti lo ha preconvocato

Gigante Alta Badia, Marco Schwarz non ha rivali sulla Gran Risa: l’austriaco torna al successo dopo quasi due anniNel 40° anniversario delle gare di Coppa del Mondo di sci in Alta Badia, Schwazer batte il brasiliano Braathen per 18/100, terzo Brennsteiner.

Leggi anche: A quasi due anni dal debutto in prima nazionale torna “Fantozzi. Una tragedia” al Teatro Chiesa