KTM punta a uniformare le moto in MotoGP 2026

KTM ha deciso di uniformare le moto in vista del campionato MotoGP 2026, motivata dalla volontà di ridurre le differenze tra la squadra ufficiale e Tech3. La casa austriaca intende semplificare lo sviluppo delle moto, investendo in componenti condivisi e tecnologie comuni. Questo approccio mira a migliorare le prestazioni generali e a creare una base più solida per tutti i piloti del marchio.

Nel contesto della MotoGP, KTM ha articolato una strategia mirata a minimizzare le differenze tra il team ufficiale e Tech3, evidenziando il supporto della Casa a ciascuna formazione. Le livree hanno mostrato una somiglianza visiva tra le due strutture, mentre l’hardware a disposizione non è stato identico. Nella prima parte della stagione 2025, ciascun pilota ha seguito percorsi di sviluppo autonomi, scegliendo le soluzioni ritenute più efficaci. Il confronto fra le KTM in pista è risultando complesso, con dichiarazioni che indicavano la complessità di equiparare le moto. Tutte le KTM in pista sono diverse, è stato osservato da Pedro Acosta al GP di Spagna, sottolineando le difficoltà di confrontare le diverse soluzioni adottate dai piloti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - KTM punta a uniformare le moto in MotoGP 2026 Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: KTM e Aprilia inseguono le Ducati Bastianini: "Telaio KTM 2026 divide i piloti della MotoGPDurante i test collettivi in Malesia, Enea Bastianini ha portato avanti il suo lavoro sulla KTM RC16 della squadra Red Bull KTM Tech3. RC16 Red Bull KTM Factory Racing MotoGP 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La MotoGP ora è un business mainstream: l'interesse globale dura 9 mesi, non solo la pista. Liberty Media punta a un pubblico generalista. #misterhelmet #MotoGP #LibertyMedia #DornaSports #SportBusiness #Mainstream x.com Misterhelmet Magazine. . L'imprevisto diventa previsto, la lunga permanenza di una casa costruttrice è parte di una storyline. La MotoGP, guidata da Dorna Sports, è cresciuta. Ora è vendibile a Liberty Media, che punta all'interesse globale per nove mesi. Il pu facebook