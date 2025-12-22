San Salvatore Telesino la Festa dello Struppolo ottiene il marchio Sagra di Qualità
Comunicato Stampa Il riconoscimento sarà valido dall’edizione 2026 e premia un percorso iniziato nel 2013 a tutela di una tradizione identitaria del territorio La Pro Loco di San Salvatore Telesino annuncia con grande orgoglio l’attribuzione alla Festa dello Struppolo del . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: La Festa dello Struppolo di San Salvatore Telesino riconosciuta “Sagra di Qualità” dall’UNPLI
Leggi anche: Ruba gasolio in azienda a San Salvatore Telesino, arrestato un giovane
BCT Music Festival 2026, primo annuncio: Alfa in concerto a Benevento il 16 luglio; 'San Lupo (BN) si illumina di Natale': sabato 20 dicembre mercatino di prodotti locali a cura di Coldiretti; Ruba gasolio in un’azienda di San Salvatore Telesino: arrestato un giovane del posto; ‘Tante belle cose’ con Francesco Cicchella per la sua prima volta a Benevento.
La Festa dello Struppolo di San Salvatore Telesino riconosciuta “Sagra di Qualità” dall’UNPLI - La Pro Loco di San Salvatore Telesino annuncia con grande orgoglio l’attribuzione alla Festa dello Struppolo del marchio “Sagra di Qualità” conferito dall’UNPLI, a seguito della positiva valutazione e ... ntr24.tv
Dramma a San Salvatore, trovato corpo di un giovane a Monte Pugliano - Dramma a San Salvatore Telesino dove questa mattina, intorno a mezzogiorno, alcuni escursionisti che stavano effettuando trekking lungo le pendici di Monte Pugliano hanno rinvenuto il corpo di un ... ilmattino.it
Il Magico Parco di Natale, incastonato nella suggestiva cornice naturale del Parco del Grassano di San Salvatore Telesino, si avvia verso il gran finale di questa edizione da record, con oltre 5.000 presenze attese nel prossimo weekend prenatalizio e con le ul - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.