Calici Santarcangelo ottiene il marchio nazionale di qualità premiazione a Roma

Il 15 marzo, a Roma, si svolgerà la cerimonia di consegna del marchio nazionale di qualità a “Calici Santarcangelo”. Il presidente della Pro loco di Santarcangelo di Romagna, Filiberto Baccolini, sarà presente insieme alla vicepresidente Patrizia Pazzini e al presidente del consiglio Tiziano Corbelli. La premiazione riconosce ufficialmente l’evento come di qualità.

Nella giornata di domenica, 15 marzo, il presidente della Pro loco di Santarcangelo di Romagna, Filiberto Baccolini, accompagnato dalla vicepresidente Patrizia Pazzini e dal presidente del consiglio Tiziano Corbelli, si recherà a Roma per la cerimonia di consegna del marchio “evento di qualità” di Unpli (Unione Pro Loco d’Italia). Il marchio viene riconosciuto per Calici Santarcangelo, organizzato dalla Pro loco di Santarcangelo in collaborazione con Città Viva Santarcangelo. Il giorno seguente, dopo una visita al palazzo del Quirinale, si svolgerà in Senato la premiazione di “evento di qualità” poiché, dopo analisi degli ispettori Unpli svoltasi l’8 e 9 agosto 2025, Calici Santarcangelo è stato ritenuto meritevole di questo prestigioso marchio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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