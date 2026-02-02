A Bari si sono conclusi i lavori del progetto Erasmus+ GreenSkills. L’iniziativa, che ha coinvolto sette istituzioni europee, ha puntato a preparare i giovani alle sfide della transizione ecologica, creando nuove opportunità di lavoro nella green economy locale.

A Bari sono stati ufficialmente conclusi i lavori del progetto Erasmus+ GreenSkills, un’iniziativa internazionale che ha coinvolto sette istituzioni europee in un percorso mirato a preparare i giovani alle nuove sfide della transizione ecologica. Il progetto, durato 24 mesi e finanziato con circa 60mila euro, ha ottenuto il massimo punteggio possibile dall’Agenzia Nazionale Italiana, dimostrando un alto livello di qualità e impatto. L’istituto capofila, il Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari, ha guidato un’ampia rete di partner in sette Paesi diversi: Spagna, Grecia, Austria, Portogallo, Slovenia e Lituania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Bari concluso il progetto GreenSkills: nuove opportunità occupazionali nella green economy locale

La città di Bari annuncia la conclusione dei lavori del progetto GreenSkills, un'iniziativa europea dedicata a formare professionisti sulla sostenibilità e la transizione ecologica.

