VOTAntonio | Sul caro benzina vanno tassati gli sciacalli

Il prezzo del petrolio continua a salire, facendo aumentare rapidamente il costo dei carburanti. La situazione viene descritta come una speculazione evidente, e si propone di tassare chi trae profitto da questa situazione. Attualmente si parla anche di un possibile aumento delle bollette, mentre il mercato energetico rimane in forte tensione.

Aumenta il petrolio e il costo dei carburanti schizza alle stelle. È una speculazione clamorosa. Adesso tocca alle bollette. La frase «si sta rivoltando nella tomba» è una frase forte. Nella frase c’è il senso di un’indignazione profonda, della disperata coscienza di aver speso la propria vita a inseguire qualcosa che è stato non solo tradito, ma infangato. Il concetto di diritto internazionale nacque un po’ alla volta. È un’architettura complessa. Prima che Ugo Grozio lo trasformasse in un sistema ordinato, il mondo somigliava a una enorme piazza di un mercato caotico: popoli che si sfioravano, si scambiavano cortesie o colpi di spada, senza un vero manuale d’uso. 🔗 Leggi su Laverita.info

