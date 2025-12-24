Beccato con oltre mezzo chilo di hashish | arrestato un 22enne

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni, residente a Sarno, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno, con il supporto del Servizio Centrale Operativo – Sezione Investigativa di Salerno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è scattata nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

beccato con oltre mezzo chilo di hashish arrestato un 22enne

© Salernotoday.it - Beccato con oltre mezzo chilo di hashish: arrestato un 22enne

Leggi anche: Arrestato 20enne a Morbegno: in auto oltre mezzo chilo di hashish

Leggi anche: Oltrona di San Mamette, 18enne arrestato per droga: in casa oltre mezzo chilo tra hashish, marijuana e cocaina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nervosismo fatale sul treno Modena-Mantova: corriere incastrato dall'odore, sequestrato mezzo chilo di droga.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.