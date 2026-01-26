Nerd Show chiude un’edizione da record | ben 45 mila visitatori affollano i padiglioni di BolognaFiere

Nerd Show si conclude con un’edizione da record, attirando oltre 45.000 visitatori a BolognaFiere. L’evento dedicato alla cultura pop, ai fumetti, ai videogiochi e al gioco ha registrato una grande partecipazione, confermando il suo ruolo di appuntamento di rilievo nel settore. I numeri evidenziano l’interesse crescente verso questo settore e il successo di un’edizione caratterizzata da eventi dal vivo e novità.

Il grande evento di BolognaFiere dedicato alla cultura pop, ai fumetti, ai videogiochi e al gioco colleziona numeri da record: un’affluenza straordinaria per tutti gli eventi dal vivo, grande successo anche per le aree interattive e un programma ricco di novità. Un’edizione che conferma la manifestazione come uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale per gli appassionati di cultura nerd. Nerd Show ha superato ogni aspettativa: 45.000 visitatori, tra adulti e bambini, appassionati e curiosi, hanno affollato i padiglioni di BolognaFiere durante i due giorni di apertura. Un weekend indimenticabile in cui il mondo del fumetto, dei videogiochi, del cosplay e della musica hanno preso vita, grazie a decine di eventi live, aree tematiche e attività coinvolgenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

