L’aumento dei furti nei supermercati ha sollevato interrogativi sull’impatto delle nuove tecnologie di cassa automatica. Secondo Prampolini, esperto del settore, se da un lato i sistemi di radiofrequenza sono più avanzati, dall’altro rimangono figure umane insostituibili per garantire la sicurezza e la corretta gestione dei punti vendita. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra innovazione e tutela, senza affidarsi esclusivamente alle macchine.

Roma, 3 gennaio 2026 – Le casse automatiche aumentano il rischio di furti nei supermercati? “Sicuramente i sistemi di radio frequenza sono sempre più sofisticati, alcuni rilevano addirittura il peso delle borse per verificare se è superiore ai prodotti passati nello scanner. Se qualcosa non va, arriva la segnalazione al cassiere più vicino. Ma certamente c’è un’alta probabilità”. Donatella Prampolini Manzini, vicepresidente nazionale Confcommercio e presidente Fida (Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione), 60mila imprese, ha aperto il primo negozio con la madre a 18 anni, ha lavorato come infermiera e poi si è dedicata solo all’impresa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Furti in aumento nei supermercati, c’entrano (anche) le casse automatiche. Prampolini: “Persone insostituibili” Leggi anche: Troppi orsi per le strade, il Giappone mobilita l’esercito: «Entrano anche nei supermercati» Leggi anche: San Martino Valle Caudina, furti nei supermercati: arrestate quattro persone La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Furti in aumento nei supermercati, c’entrano (anche) le casse automatiche. Prampolini: “Persone insostituibili” - Donatella Prampolini Manzini, vicepresidente nazionale Confcommercio e presidente Fida (Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione): vini pregiati e lamette destinate al mercato nero, non c’ ... quotidiano.net

