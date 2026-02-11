De Winter | Il mio arrivo al Milan? Tutto molto velocemente Vi racconto …

Koni De Winter sbarca al Milan in modo sorprendente. La scorsa estate, i rossoneri hanno acquistato il difensore belga dal Genoa per 20 milioni di euro. De Winter ha spiegato che il suo arrivo al club è stato tutto molto rapido e quasi inaspettato, anche per lui. Prima di capire cosa lo aspetta a Milano, il giovane ha raccontato come è stato il suo trasferimento e quanto sia stato veloce tutto il processo.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Milan ha acquistato De Winter dal Genoa, per 20 milioni di euro, nell'ultima sessione estiva di calciomercato per rimpiazzare Malick Thiaw, ceduto al Newcastle al doppio della cifra, in un'operazione che è stata piuttosto veloce per il club di Via Aldo Rossi. Per alcuni anche inaspettata. Forse per lo stesso giocatore che, a quanto pare, ha saputo all'ultimo dell'interesse del Diavolo nei suoi confronti. «È accaduto tutto molto velocemente - ha ricordato De Winter a - 'Tuttosport' -: era il 10 agosto e ricordo che ero a fare una passeggiata in spiaggia a Camogli con mio nonno e mio cugino.

