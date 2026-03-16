Il bilancio comunale di Taranto torna al centro dell’attenzione politica, con accuse di mancanza di prospettive chiare per il futuro della città. Un rappresentante istituzionale ha criticato il documento, definendolo privo di una visione strategica. La discussione si concentra sulla capacità del bilancio di rispondere alle esigenze di sviluppo e di sostenibilità a lungo termine del territorio.

Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito politico il bilancio del Comune di Taranto. A intervenire è il consigliere comunale Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi aveva già sollevato perplessità sia sui tempi di approvazione del documento contabile sia sui suoi contenuti. Secondo Vietri, il bilancio presenterebbe alcune voci di entrata considerate poco realistiche, tra cui un risparmio di circa quattro milioni di euro legato all’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti. Allo stesso tempo, evidenzia il consigliere, alcune spese inserite come straordinarie riguarderebbero in realtà costi ormai strutturali, come quelli relativi agli asili e alla multiservizi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bilancio comunale, Vietri attacca: “Documento senza visione per il futuro della città”

Articoli correlati

Leggi anche: Sinistra Plurale attacca: "Un bilancio senza visione con la vergogna-tariffe"

Bilancio comunale approvato, Cesena 2024: "Scelte responsabili che guardano al futuro della città"“La proposta, arrivata dalla giunta e approvata a maggioranza, delinea chiaramente un bilancio sano e solido, che guarda al futuro della città,...

Contenuti utili per approfondire Bilancio comunale

Argomenti discussi: Eboli, scontro in Conferenza dei Capigruppo: la minoranza attacca Sindaco e maggioranza su DUP e Bilancio 2026.

Bilancio, scelte indigeste. Opposizione all’attaccoLe priorità del Comune non convincono Cittadini per Fiesole e Lega. Sotto accusa le variazioni contabili che comportano minori stanziamenti. lanazione.it

Bilancio comunale, Pd all’attacco: Noi contrari, non c’è progettualitàPISTOIAApprovato a tarda notte dello scorso mercoledì dall’aula di Palazzo comunale, il bilancio di previsione 2026-28 si porta dietro ancora polemiche, grazie alla ricostruzione fatta dall’Unione ... lanazione.it