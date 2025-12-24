Bilancio comunale approvato Cesena 2024 | Scelte responsabili che guardano al futuro della città
Dopo l'approvazione del bilancio comunale, il gruppo consiliare Cesena 2024 si esprime in modo positivo a riguardo, dopo aver votato favorevolmente la proposta nella sua totalità.“La proposta, arrivata dalla giunta e approvata a maggioranza, delinea chiaramente un bilancio sano e solido, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione 2026: "Visione solida e responsabile per il futuro di Pisa"
Leggi anche: Approvato in via definitiva il bilancio di previsione della Città metropolitana
Cesena, quasi 10 milioni destinati alla scuola nel bilancio approvato ieri in Consiglio; Approvato il bilancio di previsione, Acerbi: Nel 2026 un avanzo notevole, il Comune ha vinto tre cause importanti; Il Consiglio comunale torna a riunirsi martedì 23 dicembre; Il bilancio di previsione passa tra le mascherine.
Cesena, quasi 10 milioni destinati alla scuola nel bilancio approvato ieri in Consiglio - È stato approvato nel pomeriggio di ieri dal Consiglio comunale di Cesena il bilancio di previsione 2026- corriereromagna.it
Gambettola, tasse invariate e investimenti per 8,5 milioni - Stanziati oltre 300mila euro per le famiglie in difficoltà. msn.com
Il Consiglio ha approvato il bilancio comunale di previsione 2026 col voto contrario delle minoranze. Vivace scambio di battute tra i consiglieri Sanzonio e Battisti - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.