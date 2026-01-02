Sinistra Plurale attacca | Un bilancio senza visione con la vergogna-tariffe

Le consigliere di Sinistra Plurale a Santa Maria a Monte criticano il bilancio approvato dalla maggioranza, definendolo privo di visione e caratterizzato da tariffe considerate inaccettabili. La loro valutazione evidenzia preoccupazioni sulla prospettiva futura e sull’impatto delle decisioni adottate, sottolineando l’importanza di una gestione più attenta alle esigenze della comunità.

SANTA MARIA A MONTE "Un bilancio senza visione". Lo dicono le consigliere comunali di Sinistra Plurale di Santa Maria a Monte, Elisa Eugeni e Patrizia Faraoni – relativamente al bilancio approvato dalla maggioranza nell’ultima seduta del 2025. "Le aree Pip e Pep – affondano Eugeni e Faraoni – sono l’emblema dell’incapacità amministrativa. Hanno preferito lasciarle all’abbandono anziché valorizzarle. Non hanno capito che potevano essere una fonte di entrate per il Comune. La maggioranza si compiace di non aver modificato niente sulle tariuffe Imu, Irpef e Tari. Ma l’hanno fatto solo perché nel nostro comune queste aliquote sono già al massimo consentito dalla legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

