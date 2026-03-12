Il sentimento antinazionale della Biennale di Venezia

Alla Biennale di Venezia, i pittori italiani sono stati esclusi mentre l’evento ha accolto artisti russi e africani. La mostra ha suscitato reazioni di disapprovazione tra gli artisti italiani, che si sono sentiti esclusi dalla manifestazione. La decisione ha attirato l’attenzione su alcune scelte riguardanti la partecipazione e la rappresentanza. La situazione resta al centro di discussioni tra addetti ai lavori e pubblico.

Una parola di conforto per gli eccellenti pittori esclusi dalla Biennale di Venezia, aperta agli artisti russi, spalancata agli africani, vietata ai pittori italiani. Le vie della pittura non sono infinite come quelle del Signore, ma sono molte. Non è l’unica via la Biennale, antinazionale ormai da parecchie edizioni perché per il sistema mondiale dell’arte l’Italia odierna è un paese di affittacamere e camerieri, affollata da turisti esclusivamente interessati ai musei dove riposano i pittori rinascimentali. L’Italia “terra dei morti”, come diceva Lamartine. Salvo alcune troppo brevi parentesi, noi siamo, da secoli, calpesti e derisi. C’entra pure il masochismo, e penso al successo della mostra milanese di Anselm Kiefer e della sua pittura al quintale, come la definisce Nicola Verlato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sentimento antinazionale della Biennale di Venezia Articoli correlati Leggi anche: Torna il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia Leggi anche: Radio Gamec alla Biennale di Venezia con il progetto «Pedagogia della Speranza» Altri aggiornamenti su Il sentimento antinazionale della... Russia alla Biennale di Venezia: Bruxelles minaccia stop ai fondiLa presenza della Russia alla Biennale di Venezia scatena le critiche in Europa, con 22 Paesi dell’Ue che chiedono al presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, di riconsiderare la scelta ... panorama.it La Ue minaccia la Biennale di Venezia per la presenza della RussiaBruxelles potrebbe togliere i fondi all’istituzione culturale veneta, ma Mosca è proprietaria di un padiglione fin dal 1914 e non ha bisogno di autorizzazioni per partecipare ... ilsole24ore.com