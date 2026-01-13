Se l’America si ispira alla Cina, Badiucao, artista e cartoonist dissidente, riconosce che qualcosa non funziona. Nato in Cina e ora residente in Australia, Badiucao utilizza la sua arte per esprimere temi politici e sociali, rimanendo fedele alla sua voce critica. La sua esperienza personale e il suo lavoro testimoniano le tensioni tra libertà di espressione e repressione in un contesto globale in evoluzione.

Badiucao è tra i più importanti artisti e cartoonist politici contemporanei. È nato in Cina, in una famiglia segnata dalle persecuzioni politiche, e oggi vive in Australia. La Cina e le dittature sono al centro della sua critica da più di 15 anni. E forse è per questo che è rimasto colpito dal fatto che il suo fumetto più visto e condiviso su X (già Twitter) sia quello disegnato dopo l’uccisione a Minneapolis, città del Minnesota, di Renee Good, una donna di 37 anni, da parte di un agente dell’immigrazione. This is my most shared cartoon on twitter since i start this account. As a Chinese dissident artist i feel pathetic that today my USA satires are more recognized shared and relevant than my China criticism. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Se l’America copia la Cina, un artista dissidente come Badiucao sa che qualcosa si è rotto

