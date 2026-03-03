Biathlon senza Giacomel e Wierer l’Italia si deve difendere nella Nations Cup decisiva per i contingenti 2026-27

L’Italia del biathlon si prepara alle ultime tre tappe stagionali senza Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, due atleti di rilievo. La loro assenza influisce sulla strategia della squadra nella Nations Cup, competizione che determina i contingenti per le stagioni 2026-27. La squadra dovrà quindi affrontare le ultime gare con un organico ridimensionato, cercando di mantenere la posizione in classifica senza i due protagonisti.

L’ Italia del biathlon affronterà il finale di stagione priva di due pezzi da novanta. Difatti, sia Tommaso Giacomel che Dorothea Wierer non saranno della partita nelle ultime tre tappe stagionali, seppur per ragioni completamente diverse. Il trentino in seguito all’ intervento al cuore a cui è stato sottoposto a febbraio, la sudtirolese perché ha concluso la propria carriera agonistica ai Giochi Olimpici. La doppia assenza rischia però di avere ripercussioni sul 2026-27. Non bisogna dimenticare come i contingenti a disposizione di ogni Paese vengano determinati dalla classifica per nazioni dell’inverno precedente. Dunque, il piazzamento finale dell’Italia nella Nations Cup 2025-26 stabilirà se nelle gare contro il cronometro della prossima stagione potranno essere schierati 6 atleti, ossia la quota massima. 🔗 Leggi su Oasport.it

