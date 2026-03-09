L’Italia ha confermato di aver raggiunto il massimo numero di pettorali disponibili per le gare di biathlon nella stagione 2026-2027, con un contingente di sei atleti. La squadra azzurra si prepara a partecipare alle competizioni di Kontiolahti, una tappa considerata favorevole per le sue prestazioni. La decisione di blindare il numero di partecipanti era stata annunciata la settimana scorsa, in vista dei prossimi eventi internazionali.

La scorsa settimana era stato anticipato il tema della rincorsa dell’Italia del biathlon alla quota massima di 6 pettorali nelle gare di Coppa del Mondo 2026-27. I contingenti di ogni Paese sono difatti determinati dalla Coppa per Nazioni, che tiene conto dei risultati delle prove contro il tempo, nonché di tutte le competizioni a squadre. Il recente weekend di Kontiolahti è stato particolarmente pregnante sotto questo aspetto, avendo proposto un’ Individuale e una staffetta monosesso. È dunque bene tornare sull’argomento, in maniera tale da verificare la situazione del movimento azzurro, privo di due dei suoi tre “top di gamma”, ossia Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, l’Italia ‘blinda’ il contingente massimo per il 2026-2027. Kontiolahti tappa favorevole agli azzurri

