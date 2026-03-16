Il tecnico del Marsiglia ha dichiarato che Pavard, ancora di proprietà dell’Inter, ha attraversato un periodo difficile ma rimane un giocatore importante per la squadra. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato l’importanza del difensore e il suo ruolo nel gruppo, senza fare riferimenti a ulteriori dettagli o motivazioni. Le sue parole sono state rivolte a chiarire la posizione del club sulla situazione attuale del giocatore.

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Beye, tecnico del Marsiglia, ha parlato così in conferenza stampa di Pavard, giocatore ancora di proprietà dell’Inter. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi, Benjamin Pavard sembra aver finalmente ritrovato la serenità e il rendimento che lo hanno reso uno dei difensori più apprezzati d’Europa. Il campione del mondo, arrivato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto proprio dall’ Inter, è stato oggetto di grandi elogi da parte del suo allenatore, Habib Beye, che in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza del difensore francese: « Quando Benjamin è arrivato qui, ha giocato subito molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Beye punta ancora su Pavard? Le parole del tecnico del Marsiglia: «Ha attraversato un periodo difficile, resta un giocatore importante per noi»

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