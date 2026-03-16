Berlino | ‘non parteciperemo a un’operazione Stretto di Hormuz’

Berlino ha annunciato che non prenderà parte a un intervento internazionale nel Golfo di Hormuz, specificando che non parteciperà alle operazioni di protezione delle navi commerciali in quella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda eventuali azioni collettive volte a garantire la sicurezza marittima nel tratto di mare strategico. La posizione tedesca è stata resa pubblica tramite dichiarazioni ufficiali.

Berlino non parteciperà a un eventuale intervento internazionale per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ai microfoni dell’Ard. “Diventeremo presto una parte attiva di questo conflitto? No“, ha sottolineato il capo della diplomazia tedesca, sottolineando che “il governo ha una posizione molto chiara su questo punto, espressa anche dal cancelliere Friedrich Merz e dal ministro della Difesa, Boris Pistorius”. La sicurezza nello Stretto di Hormuz, ha aggiunto, potrà essere garantita “solo attraverso una soluzione negoziata” e “parlando anche con l’Iran”. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Berlino: ‘non parteciperemo a un’operazione Stretto di Hormuz’ Articoli correlati Leggi anche: La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz. Israele valuta l’operazione di terra. Raid iraniani sui paesi del Golfo Pasdaran: ‘chiuso lo Stretto di Hormuz’TEHERAN, 28 FEB – I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, non è più... Tutti gli aggiornamenti su Berlino 'non parteciperemo a... Temi più discussi: Berlino, 'non parteciperemo a un'operazione per lo Stretto di Hormuz'; Berlino, 'non parteciperemo a un'operazione per lo Stretto di Hormuz'; Berlino: no a operazione nello Stretto di Hormuz; Berlino, 'non parteciperemo a un'operazione per lo Stretto di Hormuz'. Berlino, 'non parteciperemo a un'operazione per lo Stretto di Hormuz'Berlino non parteciperà a un eventuale intervento internazionale per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ai microfoni ... quotidiano.net Germania: nessuna partecipazione a un intervento internazionale nello Stretto di HormuzLa posizione tedesca e le tensioni diplomatiche del 15 marzo 2026 ridisegnano le opzioni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz ... notizie.it Masala: “Dagli Usa molti errori, liberare lo Stretto di Hormuz ora non è facile” x.com Ormai da giorni lo Stretto di Hormuz è un grande collo di bottiglia. Sono circa mille le navi ferme nei porti, tra cui duecento imbarcazioni petroliere che trasportano rifornimenti necessari in tutto il mondo, in attesa di attraversare questa lingua di mare così strate - facebook.com facebook