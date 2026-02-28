I Pasdaran hanno annunciato che lo Stretto di Hormuz, importante via di passaggio tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, è considerato non più sicuro e attualmente chiuso al transito marittimo. La decisione arriva dopo gli attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele, secondo quanto riportano i media locali. La notizia riguarda una delle rotte marittime più strategiche della regione.

TEHERAN, 28 FEB – I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, non è più sicuro dopo gli attacchi di Usa e Israele ed è chiuso al transito marittimo: lo riferiscono i media locali. (ANSA). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pasdaran: ‘chiuso lo Stretto di Hormuz’

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di HormuzRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Missili dei pasdaran su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di Hormuz. Crosetto e 204 italiani bloccati a DubaiRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

MILANO - I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz è chiuso

Contenuti utili per approfondire Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Pasdaran, 'chiuso lo Stretto di Hormuz, non è più sicuro'; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Raid Israele-Usa sull’Iran, Teheran contrattacca. Chiuso lo stretto di Hormuz, dubbi sullo stato di Khamenei – DIRETTA; Iran, attacco Usa-Israele nel weekend, domenica dispiegamento Washington completato, Russia invia elicotteri a Teheran - RETROSCENA.

Pasdaran, 'chiuso lo Stretto di Hormuz, non è più sicuro'I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman, non è più sicuro dopo gli attacchi di Usa e Israele ed è chiuso al transito marittim ... ansa.it

La risposta dell’Iran: colpita Dubai, sirene in Israele, chiuso lo Stretto di HormuzL’Iran reagisce all’attacco coordinato da USA e Israele di questa mattina. Una forte esplosione è stata avvertita a Dubai, presso l’isola artificiale di The Palm, dalla quale si è sollevata una colonn ... strettoweb.com

L'Iran chiuderà lo Stretto di Hormuz, bloccando di fatto l’accesso alle principali rotte petrolifere. Reuters - facebook.com facebook

Aggiornamento importante in arrivo sulla situazione nello Stretto di Hormuz. x.com