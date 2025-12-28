Zhegrova a DAZN | Juve compatta tutta la partita anche prima del mio ingresso Spalletti mi sta aiutando anche nella fase difensiva sto dando il mio meglio

Zhegrova a DAZN: «Juve compatta tutta la partita, anche prima del mio ingresso». Le dichiarazioni dell’esterno kosovaro dopo la sfida col Pisa. Zhegrova è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dalla formazione di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ALTRA PARTITA COL SUO INGRESSO – « La cosa importante è che tutto il gruppo sia stato unito anche fino al mio ingresso in campo. Poi io voglio mettere le miei qualità a disposizione del gruppo, però è stata la Juventus compatta per tutta la partita » SPALLETTI – « Spalletti sta tentando di aiutarmi a migliorare anche nella fase difensiva, anche se nei club precedenti dove ho giocato comunque la fase difensiva era qualcosa che mi veniva chiesta e che facevo, perchè so che nel calcio moderno è qualcosa di importante fare la doppia fase. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

