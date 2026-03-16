Bergamo Jazz 2026 | il festival giorno per giorno

Bergamo Jazz 2026 si svolge con un programma di venti eventi che coinvolgono più di ottanta musicisti. La manifestazione si svolge in quattro giornate, offrendo concerti e performance in diverse location della città. L’evento si concentra sulla musica jazz, con artisti provenienti da varie parti e stili differenti, creando un calendario ricco di appuntamenti quotidiani.

In cartellone ci sono 20 eventi, oltre 80 musicisti per quattro intense giornate nel segno dei mille suoni del jazz diffusi in tutta la città: da giovedì 19 a domenica 22 marzo si svolgerà la 47esima edizione di Bergamo Jazz, Festival organizzato da Fondazione Teatro Donizetti con il sostegno di Comune di Bergamo, di MIC-Ministero della Cultura e di sponsor privati. Setting The Pace – dettare il passo, indicare una via – è il titolo che Joe Lovano, per il terzo anno Direttore Artistico del Festival, ha voluto imprimere a Bergamo Jazz 2026, simboleggiando un omaggio corale a coloro che nel jazz hanno indicato nuove strade e in particolare a... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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