Olimpiadi 2026 il calendario completo | le date e orari delle gare giorno per giorno
Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, offrendo un programma ricco di eventi sportivi. In questa occasione, l’Italia ospiterà 16 discipline diverse distribuite su 18 giorni di gare. Di seguito, viene presentato il calendario completo con le date e gli orari delle principali competizioni, per seguire da vicino le emozioni di questa importante manifestazione internazionale.
Tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia si prepara a diventare la culla dello sport per più di due settimane, ospitando 18 giorni di gare per 16 discipline differenti. Si partirà il 4 febbraio con curling il round robin di doppio misto, che precederà di due giorni la cerimonia di apertura prevista la sera di venerdì 6 allo stadio San Siro, con esibizioni di Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Si finirà domenica 22 con le ultime gare e l’evento di chiusura all’Arena di Verona, quando si darà appuntamento al 2030 sulle Alpi francesi. Nel mezzo ben 116 sfide da medaglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Curling, il calendario ufficiale delle Olimpiadi 2026. Date e orari di tutte le partite dell’Italia
Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming
30 giorni a Milano-Cortina: il calendario completo; Olimpiadi di , le cose importanti da sapere a un mese dall’inizio; Milano-Cortina 2026, guida al calendario olimpico: come seguire le gare; Calendario eventi e limitazioni viabilità Olimpiadi Milano Cortina: +30/50% di traffico.
Olimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giorno - L’Italia si prepara a diventare la culla dello sport per più di due settimane, ospitando 18 giorni di gare per 16 discipline differenti. msn.com
Olimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orari - Manca un mese esatto all'inizio dei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a Milano- sport.sky.it
Milano-Cortina 2026, tutto il calendario dei Giochi Olimpici Invernali: ecco tutte le gare da non perdere - Cortina 2026: tutte le gare, finali e medaglie giorno per giorno, con una guida rapida per non perdere neanche un momento dei Giochi ... tag24.it
«Inter-Torino si giocherà a Monza e non a San Siro perché il Meazza sarà impegnato per i preparativi della cerimonia delle Olimpiadi Invernali. » Il calendario della Serie A si complica tra febbraio e l’inizio della primavera. La prossima giornata di campionato facebook
Sarà un anno ricco e oltre a Olimpiadi e Paralimpiadi invernali ci saranno Mondiali di calcio, basket e cricket. Qui un po’ di date e cose da sapere, e anche un elenco utile per iniziare a segnare, e proteggere da impegni, qualche giorno sul calendario: x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.