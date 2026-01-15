Olimpiadi 2026 il calendario completo | le date e orari delle gare giorno per giorno

Da lettera43.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, offrendo un programma ricco di eventi sportivi. In questa occasione, l’Italia ospiterà 16 discipline diverse distribuite su 18 giorni di gare. Di seguito, viene presentato il calendario completo con le date e gli orari delle principali competizioni, per seguire da vicino le emozioni di questa importante manifestazione internazionale.

Tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia si prepara a diventare la culla dello sport per più di due settimane, ospitando 18 giorni di gare per 16 discipline differenti. Si partirà il 4 febbraio con curling il round robin di doppio misto, che precederà di due giorni la cerimonia di apertura prevista la sera di venerdì 6 allo stadio San Siro, con esibizioni di Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. Si finirà domenica 22 con le ultime gare e l’evento di chiusura all’Arena di Verona, quando si darà appuntamento al 2030 sulle Alpi francesi. Nel mezzo ben 116 sfide da medaglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

olimpiadi 2026 il calendario completo le date e orari delle gare giorno per giorno

© Lettera43.it - Olimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giorno

Leggi anche: Curling, il calendario ufficiale delle Olimpiadi 2026. Date e orari di tutte le partite dell’Italia

Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

30 giorni a Milano-Cortina: il calendario completo; Olimpiadi di , le cose importanti da sapere a un mese dall’inizio; Milano-Cortina 2026, guida al calendario olimpico: come seguire le gare; Calendario eventi e limitazioni viabilità Olimpiadi Milano Cortina: +30/50% di traffico.

olimpiadi 2026 calendario completoOlimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giorno - L’Italia si prepara a diventare la culla dello sport per più di due settimane, ospitando 18 giorni di gare per 16 discipline differenti. msn.com

olimpiadi 2026 calendario completoOlimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orari - Manca un mese esatto all'inizio dei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a Milano- sport.sky.it

olimpiadi 2026 calendario completoMilano-Cortina 2026, tutto il calendario dei Giochi Olimpici Invernali: ecco tutte le gare da non perdere - Cortina 2026: tutte le gare, finali e medaglie giorno per giorno, con una guida rapida per non perdere neanche un momento dei Giochi ... tag24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.