Belve quando torna in onda e novità

La nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, tornerà in onda il 7 aprile con otto puntate inedite. La data di inizio è stata annunciata e si aspetta il ritorno dello show, che ha riscosso successo nelle passate edizioni. La trasmissione riprenderà il suo consueto palinsesto a partire dalla prima settimana di aprile.

Conto alla rovescia per la nuova stagione di Belve: il popolare show condotto da Francesca Fagnani tornerà con 8 nuovi appuntamenti a partire dal prossimo 7 aprile. Se sugli ospiti vige ancora un certo riserbo, c’è da segnalare invece un’altra importante novità: una “striscia” dedicata ai provini di persone comuni in ciascuna puntata. Il ritorno di Belve con Francesca Fagnani. Belve torna in versione primaveraile: dal prossimo 8 aprile, gli spettatori potranno gustare ben 8 puntate nel prime time del martedì di Rai2. Tra i nuovi appuntamenti, secondo Adnkronos, cinque dovrebbero essere dedicate alla versione tradizionale e tre allo spin off Belve Crime. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belve, quando torna in onda e novità Articoli correlati Belve 2026 quando va in onda? Anticipazioni e ospiti della nuova stagioneLa primavera televisiva si prepara ad accogliere il ritorno di Belve 2026, uno dei programmi più discussi e seguiti degli ultimi anni. Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De MartinoLa sera del 31 dicembre porta con sé, come ogni anno, un cambio di palinsesto accogliente che ci accompagna verso il 2026. Fabrizio Corona scatenato contro Berlusconi e Mediaset sul caso Signorini Contenuti utili per approfondire Belve quando torna in onda e novità Temi più discussi: Belve Anticipazioni nuova stagione: colpaccio di Francesca Fagnani; Belve, Amanda Lear tra le ospiti più attese: con Francesca Fagnani niente sarà scontato; Belve torna il 21 aprile: Amanda Lear tra le prime ospiti; Belve 2026 quando va in onda? Anticipazioni e ospiti della nuova stagione. 'Belve' torna il 7 aprile per 8 puntate. E i provini di gente comune diventano 'striscia'Nuova stagione di 'Belve' su Rai2: tra provini di telespettatori e ospiti famosi, scopri chi riuscirà a sedersi sul celebre sgabello ... adnkronos.com Belve torna il 7 aprile su Rai2: c’è TonyPitony tra i nomi e la gente comuneBelve torna il 7 aprile su Rai2 con 8 puntate: i provini di gente comune diventano una striscia fissa. Tra le ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. E spunta anche Tony Pitony. Il modo più veloce pe ... fanpage.it Belve torna in tv con ospiti d'eccezione! La data https://fanpa.ge/7wsCq - facebook.com facebook Amanda Lear e Micaela Ramazzotti sono le prime #Belve della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani. Entrambe hanno registrato la propria intervista questa settimana. (Cinemotore) x.com