Belve 2026 quando va in onda? Anticipazioni e ospiti della nuova stagione

La nuova stagione di Belve 2026 è in arrivo e già si conoscono alcune anticipazioni sulla data di messa in onda e sugli ospiti che interverranno. La trasmissione tornerà in televisione durante la primavera del 2026, con un cast di personaggi e intervistati ancora da annunciare. I fan del programma attendono con interesse le prime puntate.

La primavera televisiva si prepara ad accogliere il ritorno di Belve 2026, uno dei programmi più discussi e seguiti degli ultimi anni. Francesca Fagnani torna in prima serata con il suo stile diretto, le domande che non lasciano scampo e quell’atmosfera sospesa tra ironia e tensione che ha trasformato il format in un appuntamento imperdibile. La nuova stagione promette interviste destinate a far parlare, con ospiti che già prima della messa in onda alimentano curiosità e aspettative. Quando inizierà Belve 2026? Chi siederà sullo sgabello più temuto della televisione? E quali novità caratterizzeranno questa edizione? Scopriamolo insieme. La nuova edizione di Belve 2026 parte con due presenze che hanno già acceso l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Belve 2026 quando va in onda? Anticipazioni e ospiti della nuova stagione Articoli correlati Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempoAd aprile comincerà la nuova stagione di Belve, di cui si conoscono già le prime due ospiti, una delle quali è stata a lungo invocata dal pubblico... Quando va in onda l’ultima puntata di Cuori 3: le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraioLe anticipazioni del finale di stagione di Cuori 3, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, in onda domani martedì 17 febbraio 2026. I fuori onda della seconda puntata - Belve 04/11/2025 Altri aggiornamenti su Belve 2026 quando va in onda... Discussioni sull' argomento Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempo; C'è Posta Per Te, il dramma di una figlia e un dolce lieto fine: le anticipazioni di stasera; Belve torna in tv: data e prime anticipazioni; Lucrezia Lante della Rovere a Belve: le 5 frasi più taglienti della sua intervista con Francesca Fagnani. Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempoAd aprile comincerà la nuova stagione di Belve, di cui si conoscono già le prime due ospiti, una delle quali è stata a lungo invocata dal pubblico dello show di Francesca Fagnani ... movieplayer.it Amanda Lear sarà ospite di Belve nella nuova stagione in arrivo il 21 aprile su Rai 2. - facebook.com facebook Amanda Lear e Micaela Ramazzotti sono le prime #Belve della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani. Entrambe hanno registrato la propria intervista questa settimana. (Cinemotore) x.com