Il 31 dicembre, come ogni anno, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni. Quest’anno, Affari Tuoi non andrà in onda, mentre Stefano De Martino tornerà in televisione. La serata rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno con una programmazione dedicata a riflettere e condividere momenti di tranquillità, conducendoci dolcemente verso il 2026.

La sera del 31 dicembre porta con sé, come ogni anno, un cambio di palinsesto accogliente che ci accompagna verso il 2026. Tra i programmi che si fermano per lasciare spazio alla lunga notte di Capodanno c’è anche Affari Tuoi, il game show di Rai1 che negli ultimi mesi ha ritrovato la giusta centralità grazie alla conduzione costruita ad hoc sullo stile Stefano De Martino. Una pausa breve, annunciata e del tutto fisiologica, che lascia spazio al grande concerto dell’ultimo dell’anno. Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre. Il motivo dello stop è legato a una tradizione ormai consolidata della Rete ammiraglia: la sera di San Silvestro Rai1 trasmette L’anno che verrà, lo speciale di fine anno che accompagna il pubblico verso la mezzanotte con musica, ospiti e momenti di spettacolo pensati per l’ultimo dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De Martino

Leggi anche: Perché stefano de martino non va in onda stasera 7 dicembre affari tuoi

Leggi anche: Affari Tuoi, stop a Stefano De Martino: perché non va in onda domenica 7 dicembre

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Affari Tuoi, De Martino ‘esplode’ grazie alle feste: i numeri (inattesi) che preoccupano Gerry Scotti; Programmi TV a Natale e Capodanno 2025/2026: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione; Affari Tuoi verso il cambio d'orario definitivo (come Gerry Scotti): cosa succede; La Ruota della Fortuna sconvolge il Capodanno di Mediaset: Stefano De Martino festeggerà sul divano.

Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga) - Stasera in occasione della notte di Capodanno il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 non andrà in onda, a contrario de La Ruota: perché ... libero.it