Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre quando torna in onda Stefano De Martino
Il 31 dicembre, come ogni anno, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni. Quest’anno, Affari Tuoi non andrà in onda, mentre Stefano De Martino tornerà in televisione. La serata rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno con una programmazione dedicata a riflettere e condividere momenti di tranquillità, conducendoci dolcemente verso il 2026.
La sera del 31 dicembre porta con sé, come ogni anno, un cambio di palinsesto accogliente che ci accompagna verso il 2026. Tra i programmi che si fermano per lasciare spazio alla lunga notte di Capodanno c’è anche Affari Tuoi, il game show di Rai1 che negli ultimi mesi ha ritrovato la giusta centralità grazie alla conduzione costruita ad hoc sullo stile Stefano De Martino. Una pausa breve, annunciata e del tutto fisiologica, che lascia spazio al grande concerto dell’ultimo dell’anno. Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre. Il motivo dello stop è legato a una tradizione ormai consolidata della Rete ammiraglia: la sera di San Silvestro Rai1 trasmette L’anno che verrà, lo speciale di fine anno che accompagna il pubblico verso la mezzanotte con musica, ospiti e momenti di spettacolo pensati per l’ultimo dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it
