Bebe Vio ha annunciato di aver lasciato la scherma paralimpica, spiegando di non riuscire più a proseguire a causa di problemi fisici. Dopo aver dedicato molti anni a questa disciplina, ora si prepara a una nuova sfida, i 100 metri. La decisione arriva dopo una lunga carriera e rappresenta un punto di svolta nella sua vita.

La carriera di Bebe Vio nella scherma paralimpica si chiude con una confessione semplice e molto dura. Dopo anni di trionfi e di medaglie che l’hanno resa uno dei simboli dello sport italiano, la campionessa ha annunciato che non continuerà nella disciplina che l’ha portata sul tetto del mondo. La decisione è maturata negli ultimi mesi, segnati da diversi problemi fisici che hanno reso sempre più complicato sostenere il livello di allenamento necessario per restare competitiva. L’annuncio è arrivato durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio sul Nove. Nel corso dell’intervista, Bebe Vio ha spiegato con grande franchezza il motivo della sua scelta: “Lascio la scherma, farò i 100 metri ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bebe Vio lascia la scherma: “Non ce la faccio più fisicamente”. Ora la sfida dei 100 metri

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