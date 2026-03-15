Bebe Vio annuncia di aver smesso con la scherma, affermando che a Parigi ha disputato la sua ultima gara. La campionessa italiana, nota per le sue vittorie e il suo talento, ha deciso di dedicarsi a nuovi obiettivi sportivi, tra cui la possibilità di partecipare ai 100 metri alle Paralimpiadi. La sua scelta segna un cambio importante nella sua carriera.

L’annuncio di Bebe Vio: addio alla scherma. Una frase semplice, ma carica di significato. “A Parigi ho tirato per l’ultima volta”. Così Bebe Vio ha annunciato il suo addio alla scherma durante l’intervista a Che tempo che fa, nel salotto televisivo di Fabio Fazio. Una decisione maturata dopo mesi difficili, segnati da problemi fisici che hanno reso sempre più complicato continuare a competere nella disciplina che l’ha resa una leggenda dello sport paralimpico. «Dopo Parigi ho avuto problemi fisici, a dire il vero anche dopo Tokyo», ha spiegato l’atleta azzurra. «Non riesco più a fare scherma e dirlo così sembra facile, ma non lo è» – ha aggiunto dopo aver raccontato l’emozione di accendere il braciere olimpico alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bebe Vio lascia la scherma: ‘A Parigi ho tirato per l’ultima volta’, ora sogna i 100 metri alle Paralimpiadi

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Domani a #CTCF tra gli ospiti: Sal Da Vinci, Carlo Verdone, Bebe Vio, Jasmine Trinca, Belén, Enzo Iacchetti, Claudio Chiappucci, Paolo Rossi, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, la Signora Coria x.com