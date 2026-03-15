Bebe Vio lascia la scherma | ‘A Parigi ho tirato per l’ultima volta’ ora sogna i 100 metri alle Paralimpiadi

Da notizieaudaci.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bebe Vio annuncia di aver smesso con la scherma, affermando che a Parigi ha disputato la sua ultima gara. La campionessa italiana, nota per le sue vittorie e il suo talento, ha deciso di dedicarsi a nuovi obiettivi sportivi, tra cui la possibilità di partecipare ai 100 metri alle Paralimpiadi. La sua scelta segna un cambio importante nella sua carriera.

L’annuncio di Bebe Vio: addio alla scherma. Una frase semplice, ma carica di significato. “A Parigi ho tirato per l’ultima volta”. Così Bebe Vio ha annunciato il suo addio alla scherma durante l’intervista a Che tempo che fa, nel salotto televisivo di Fabio Fazio. Una decisione maturata dopo mesi difficili, segnati da problemi fisici che hanno reso sempre più complicato continuare a competere nella disciplina che l’ha resa una leggenda dello sport paralimpico. «Dopo Parigi ho avuto problemi fisici, a dire il vero anche dopo Tokyo», ha spiegato l’atleta azzurra. «Non riesco più a fare scherma e dirlo così sembra facile, ma non lo è» – ha aggiunto dopo aver raccontato l’emozione di accendere il braciere olimpico alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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