Bebe Vio ha annunciato di aver smesso con la scherma, spiegando di non riuscire più a proseguire per motivi fisici. Ha aggiunto che ora si dedica all’atletica, menzionando di farlo con il supporto di un gruppo di persone che la segue in questa nuova fase. La campionessa ha confermato di aver iniziato questa attività insieme alla sua squadra.

Ripartire, ricominciare. A ventinove anni inizia una nuova vita. Tutto sarà nuovo. La verità è che campioni si nasce, una volta e per sempre. Il resto è conseguenza, sono scelte, orizzonti non previsti a cui puntare. C’è una frase che la giovane donna di Mogliano Veneto ha detto che fotografa perfettamente il senso del suo percorso sportivo. «Non guardo mai il punteggio dell’avversaria, ma penso sempre di essere in svantaggio». Suo malgrado, lo è stata fin dalla partenza. Fin da quando a undici anni era stata portata in ospedale a Treviso e operata d’urgenza. Meningite da meningococco gruppo C. Per salvarla i medici dovettero amputare entrambi gli avambracci e le gambe sotto le ginocchia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bebe Vio lascia la scherma: «Non ce la faccio più fisicamente, abbiamo iniziato con l’atletica»

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