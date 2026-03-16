bebe vio lascia la scherma e cambia sport

Bebe Vio ha annunciato durante una trasmissione televisiva di aver deciso di lasciare la scherma per dedicarsi all'atletica. La campionessa italiana ha spiegato di aver preso questa decisione in modo inaspettato, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi. La sua scelta segna un cambiamento importante nel suo percorso sportivo, che fino a ora l'ha vista ottenere numerosi successi nel suo sport.

Una decisione importante e inaspettata: Bebe Vio annuncia da Fazio che lascia la scherma per dedicarsi all'atletica. La sportiva ha preso questa decisione dopo aver riscontrato alcuni problemi fisici Bebe Vioieri aChe tempo che faha annunciato chepresto lascerà la scherma. Ha deciso di fare questo passo indietro a causa di alcuni problemi fisici. Dopo aver vinto il bronzo a Parigi 2024, adesso si dedicherà ad un nuovo sport, dimostrando la versatilità di chi è atleta paralimpico, ma soprattutto la tenacia di chi non si abbatte mai. Ospite da Fazio la campionessa ha confessato che a malincuore ha dovuto prendere questa scelta, proprio perché alcuni problemi fisici non le consentivano più di allenarsi e rendere come un tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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