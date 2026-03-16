Bebe Vio, atleta paralimpica veneta nata nel 1997, ha annunciato di aver lasciato la scherma e di aver scelto di dedicarsi all’atletica leggera. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, e la Vio ha confermato di aver già intrapreso questa nuova strada. La sua scelta segna un cambiamento importante nel suo percorso sportivo.

Bebe Vio lascia la scherma paralimpica per approdare all’atletica. La veneziana classe 1997 ha annunciato il proprio intento, che più che intento è un fatto già compiuto, a Che tempo che fa, la trasmissione ormai storica di Fabio Fazio che va regolarmente in onda alla domenica sera sul Nove. Queste le parole della pluricampionessa paralimpica: “ Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Le cose fisicamente non sono andate tutte come speravo. Purtroppo è finita con la scherma. Non ce la faccio più fisicamente, però ho cercato di darmi da fare a livello fisico con tutta una serie di altri sport e altre cose per star bene fisicamente “. Poi si sofferma sul perché dell’aver scelto l’atletica dopo la scherma: “ Con la squadra, perché posso farlo solo grazie a un grande gruppo di persone che mi sta dietro, abbiamo iniziato con l’atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bebe Vio cambia sport: “Con la scherma non ce la faccio più fisicamente”

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Tutto quello che riguarda Bebe Vio cambia sport Con la scherma...

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