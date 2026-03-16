Bayern senza quattro portieri | contro l' Atalanta para un sedicenne americano

Il Bayern affronta la partita contro l'Atalanta senza quattro portieri: Neuer e Ulreich sono infortunati, Urbig è in dubbio e Klanac ha problemi muscolari. In assenza di tutti e tre, il club ha deciso di affidarsi a un portiere sedicenne americano che si prepara a scendere in campo per la prima volta in un match ufficiale. La situazione ha costretto la squadra a rivedere le proprie scelte tra i pali.

Un sedicenne in porta. Per di più per il Bayern e in un ottavo di Champions League. A Monaco, in questi giorni, è suonato l'allarme portiere. Ce ne sono ben 4 infortunati: Neuer e Ulreich (rispettivamente primo e terzo nella gerarchia) non saranno a disposizione nel ritorno degli ottavi contro l'Atalanta, Urbig (il secondo) è in forte dubbio. Il tecnico Kompany non può pescare nemmeno dalla seconda squadra, perché il 18enne Leon Klanac, teoricamente il quarto in rosa, ha un problema muscolare. E allora l'opzione più probabile è Leonard Prescott, 16enne che solitamente difende i pali delle giovanili dei bavaresi (lo fa da quando aveva 15 anni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern senza quattro portieri: contro l'Atalanta para un sedicenne americano Articoli correlati Il Bayern Monaco perde tre portieri per infortunio in una settimana: chi giocherà contro l’AtalantaDopo Neuer e Urbig si fa male anche Ulreich e il Bayern Monaco resta senza portiere prima della Champions: in campo contro l'Atalanta potrebbe... LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Tutti gli aggiornamenti su Bayern senza quattro portieri contro... Argomenti discussi: Bayern, quattro portieri ko: contro l’Atalanta può giocare (e battere un record) il 16enne Prescott. Il Bayern Monaco perde tre portieri per infortunio in una settimana: chi giocherà contro l’AtalantaDopo Neuer e Urbig si fa male anche Ulreich e il Bayern Monaco resta senza portiere prima della Champions: in campo contro l'Atalanta potrebbe scendere ... fanpage.it Bayern Monaco, la tegola portiere continua. Ko anche il terzoBayern Monaco, anche Ulreich ha accusato un problema muscolare nel finale di match in casa del Bayer Leverkusen ... calcioatalanta.it