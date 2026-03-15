Il match tra Chelsea e PSG si gioca come ritorno degli ottavi di Champions League 20252026. I londinesi devono recuperare il 5-2 subito nella gara di andata a Parigi. La partita si svolge in Inghilterra e viene trasmessa in diretta. Le probabili formazioni sono state annunciate, e l’incontro si disputa in un clima di grande attesa.

G ara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Ai londinesi servirà una vera e propria impresa per ribaltare il 5-2 maturato nella capitale francese e che sa di mezza condanna. Chelsea-Psg si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 21 presso lo Stamford Bridge. C HELSEA-PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Blues hanno staccato il pass diretto per gli ottavi grazie ai 16 punti totalizzati, frutto di cinque vittorie, un pareggio e due ko. Ma nel momento più importante, la squadra di Rosenoir si è sciolta, ed ora dovranno compiere un’impresa epica. I parigini, Campioni d’Europa in carica, sono arrivati agli ottavi soltanto grazie ai playoff, in virtù dell’undicesimo posto con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Chelsea-Psg, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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