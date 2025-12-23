Averna dice addio a Campari e a Palermo | cosa ne sarà dello Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa

Averna si prepara a lasciare i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, in vista del completamento della cessione a Campari, prevista entro la prima metà del 2026. Questa decisione segna un cambiamento importante per il marchio e il locale, che rappresentano una parte significativa della scena culturale e commerciale della città. Resta da capire quali saranno le future destinazioni dello Spazio Open e come si evolverà il rapporto tra le parti coinvolte.

Mentre il mercato globale assiste al closing previsto entro la prima metà del 2026, con una notizia che era nell’aria da tempo, a Palermo Averna dice addio ai Cantieri Culturali alla Zisa. E il congedo ha un retrogusto amaro. Perché, almeno fino a ottobre, c'era anche un po' del capoluogo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

