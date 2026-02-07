Questa mattina sono stati sospesi gli account social di Ivano Chiesa, l’avvocato di Fabrizio Corona. La decisione ha scatenato la reazione del legale, che ha definito il provvedimento un atteggiamento dittatoriale. Chiesa ha denunciato di essere stato bloccato senza preavviso, senza spiegazioni e senza possibilità di replica. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni tra Corona e le piattaforme social.

Anche gli account social di Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, sono stati bloccati. Il legale insorge. "Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili" Poco fa l’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha annunciato che gli sono stati sospesi gli account social. A prendere la decisione pare sia stato Meta perché il legale non avrebbe rispettato le regole della community. Dunque, alla base, potrebbe esserci la stessa motivazione per la quale sono stati sospesi a Fabrizio Corona. Anche se, diversamente dall’ex re dei paparazzi, il suo avvocato parla solo di questioni legate alla burocrazia e a battaglie legali che sta facendo insieme al suo assistito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corona, sospesi gli account social del suo legale: “Atteggiamento dittatoriale”

Fabrizio Corona non può più usare i social.

Fabrizio Corona ha cancellato tutti i suoi profili social, incluso il popolarissimo Instagram.

