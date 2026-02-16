Marotta torna su Inter-Juventus | Bastoni alla gogna ma va giustificato Saviano? Non so nemmeno chi sia ci penseranno gli avvocati

Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore. La causa è la reazione dei supporter nerazzurri alle parole di Bastoni, che sono state interpretate come una mancanza di rispetto. Nei giorni scorsi, Bastoni ha ricevuto insulti pesanti sui social, mentre alcuni hanno chiamato in causa anche Saviano, cosa di cui l’ex dirigente nerazzurro dice di non sapere nulla e di lasciar decidere gli avvocati.

Milano, 16 febbraio 2026 – I derby smuovono le viscere. Da sempre. Se poi è il derby d'Italia e ad affrontarsi sono Inter e Juventus, tutto si ingigantisce e assume proporzioni inimmaginabili. La coda di polemiche non si è ancora esaurita, nonostante siano passati tre giorni dalla gara di San Siro e dalla contestatissima espulsione di Kalulu provocata da Alessandro Bastoni. L'ultimo intervento da registrare è quello di Beppe Marotta, intervenuto in mattinata all' assemblea di Lega Serie A. "La nostra posizione è semplicissima – ha spiegato il presidente dell'Inter, appena arrivato nella sede di via Rosellini, a Milano –.